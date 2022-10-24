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بايدن سيحصل على "لقاح محدث" لفيروس كورونا

24
OCTOBER
2022
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يحصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على لقاح محدث ضد فيروس كورونا، بينما يحث المزيد من مواطنيه على تلقي الجرعة الأحدث، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، الأحد.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا ضد "كوفيد 19" خلال الأسبوع الماضي.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن ذلك ليس كافيا، وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".
وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف، وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كورونا المحدث، الذي يتعامل مع الفيروس الأصلي ومتحوراته.
وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا في يوليو الماضي، حيث كان يعاني أعراضا خفيفة، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وفي أغسطس الماضي، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين، وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.

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