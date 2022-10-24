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البطريرك كيريل: روسيا "شوكة في عين" كثيرين ولم تدخل في الصراع بأوكرانيا بإرادتها

24
OCTOBER
2022
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أكد البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا أن روسيا لم تدخل بإرادتها في صراع بأرض "روسيا التاريخية"، محذرا من أن كثيرين يريدون القضاء على روسيا كونها بالنسبة لهم "شوكة في العين".

وقال البطريرك في خطبة بأحد الأديرة للراهبات في مقاطعة نيجني نوفغورود اليوم الأحد: "ما يحدث اليوم ليس مجرد حملة عسكرية جديدة، أو نوعا من التوتر. يبدو أن كثيرين أرادوا محو روسيا الأرثوذكسية من وجه الأرض. فليكن الأمر على غير ذلك، وصلاتنا الخاصة اليوم هي من أجل سلطاتنا، من أجل جيشنا، من أجل رئيسنا، وجميع أولئك الذين تعتمد عليهم نتيجة تلك المعركة التي دخلنا فيها من دون إرادتنا".

وأضاف البطريرك أن روسيا التي لا تقصي الله من حياة البشر أصبحت "شوكة في العين" للكثيرين في العالم، ويعتقد البعض أنه يمكن "التخلص منها".

وقال: "اليوم يمر وطننا الأم بمحنة، تتعلق بحقيقة أن روسيا تحولت نحوها أنظار شريرة وأفكار شريرة وإرادة شريرة. يعتقد البعض أن الوقت قد حان للقضاء على روسيا، لأنها (تمثل) نظرة بديلة للعالم والله والإنسان لا يتسع لها إطار هذا النظام المبرمج الذي يقصي الله من حياة البشر. لذلك، بالطبع، تعتبر روسيا "شوكة في العين" بالنسبة للكثيرين.

RIA Novosti
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