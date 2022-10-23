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ولاية ثالثة تاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ

23
OCTOBER
2022
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فاز الرئيس الصيني شي جينبينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني الأحد 23 أكتوبر، في ختام مؤتمر للحزب انعقد على مدار أسبوع.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وعين شي جينبينغ لولاية جديدة على رأس الجيش، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية صينية.

وعد شي جينبينغ بـ"العمل بجدّ" بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية وصرح للصحافيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي".

وقال شي جينبينغ: "العالم بحاجة إلى الصين"، واننا"نشجع تحويل الماركسية إلى نموذج صيني ومواصلة كتابة فصل جديد من الاشتراكية في العصر الجديد">
على مدار أسبوع وفي قاعة الشعب الكبرى ببكين، دارت اجتماعات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي يشارك به نحو 2300 مندوبًا من شتى المقاطعات الصينية، ويمثل هؤلاء نحو 96 مليون شخص هم أعضاء الحزب.

وجاء انعقاد مؤتمر الحزب بينما تواجه الصين صعوبات نتيجة تطبيق سياسة صفر كوفيد التي تسببت بإغلاقات بالعديد من المدن.

CNBC
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