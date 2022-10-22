روسيا تعلن تصديها لهجمات أوكرانية في الشرق والجنوب

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) إن قواتها صدت هجمات أوكرانية محتملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق وخيرسون في الجنوب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت أن القوات الروسية تصدت لمحاولة من أوكرانيا لاختراق خط دفاعها عن منطقة خيرسون عند مستوطنات بياتيخاتكي وسوهانوف وسابلوكيفكا وبزفودن.

ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق على نحو مستقل من الأنباء الواردة من جبهة القتال.

وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا أمس (الجمعة) أنهم يعملون على تحويل مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا إلى «حصن» فيما تواصل روسيا إجلاء السكان منها بمواجهة تقدم قوات كييف.

واتهم نائب مسؤول منطقة خيرسون الذي عينته روسيا كيريل ستريموسوف أمس القوات الأوكرانية بقتل أربعة أشخاص بقصف جسر أنتونوفسكي على نهر دنيبر والذي يستخدم لعمليات الإجلاء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف على «تليغرام» أن «مدينة خيرسون، مثل حصن، تعد دفاعاتها».

وبث التلفزيون الروسي صورا لسيارة متضررة وازدحام مروري للمركبات التي تنتظر عبور النهر.

وسرعان ما نفى الجيش الأوكراني استهداف المدنيين. وقالت المتحدثة ناتاليا غومينيوك «نحن لا نقصف البنى التحتية الأساسية، ولا نقصف البلدات المسالمة والسكان المحليين».

وحضت القوات الموالية لروسيا المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بينما تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً في منطقة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخراً. وتخطط الإدارة الموالية لروسيا لإجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص في غضون أيام قليلة.