وزير الخارجية الإيراني: تلقينا رسالة من واشنطن بخصوص المفاوضات النووية

A + A -

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، “قبل ثلاثة أيام، تم تبادل رسائل بيننا وبين الجانب الأمريكي، وتلقينا رسالة من واشنطن”، بخصوص المفاوضات النووية.

وفي رده على سؤال حول تصريحات مسؤولين أمريكيين قالوا إن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، أوضح حسين أمير عبد اللهيان قائلا: “تصريحات الأمريكيين تتناقض مع سلوكهم، حتى قبل 3 أيام تم تبادل رسائل بيننا وبين الجانب الأمريكي، وتلقينا رسالة من الجانب الأمريكي”.

وتابع أمير عبد اللهيان: “الأمريكيون، في تبادل الرسائل، سارعوا للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، قلنا بوضوح أن الاتهامات التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في المجال النووي يجب حلها، ونحن لسنا مستعدين لعقد اتفاق، وبعد ذلك تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة الضغوط على إيران عبر القنوات السياسية.

وأكمل: الأمريكيون مستمرون في تبادل الرسائل معنا، لكنهم يحاولون إثارة القضايا التي حدثت في إيران خلال الأيام الماضية، وأعتقد أنهم يتطلعون لممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون تنازلات في المفاوضات..لن نتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات، سوف نتحرك في إطار منطقي واتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران، لكن في نفس الوقت لن نغادر طاولة المفاوضات أبدا”.