"أكبر من الأوكرانيين".. بايدن يكشف سبب الأسباب وراء دعم واشنطن لكييف

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأنه يجب منع روسيا من "تحقيق نجاح" في أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة MSNBC الأمريكية وبثت مساء أمس الجمعة، في معرض تعليق بايدن على تصريحات للجمهوريين بإمكانية إضعاف الدعم الذي تقدمه واشنطن لكييف وبأن هذا الدعم لا يمكن أن يكون "شيكا على بياض".

وقال بايدن: "لقد أنفقنا قدرا كبيرا من الأموال لمساعدة الأوكرانيين. لكن الأمر يتعلق بما هو أكبر بكثير من الأوكرانيين، إنه يتعلق بحلف شمال الأطلسي، وبأوروبا الغربية، وبضرورة التأكد من أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن ينجح".

وكان بايدن أعرب في وقت سابق عن قلقه لاحتمال فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، نظرا لأن فوزهم سيؤثر على مساعدات واشنطن لكييف