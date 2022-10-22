بايدن يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في نوفمبر، الجمعة أنه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة "إم إس إن بي سي"، قال الرئيس الديمقراطي "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".



وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة، مضيفا: "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر.

وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

في سبتمبر قال الرئيس الديمقراطي إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وصرح في مقابلة "هل اتخذتُ القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار".

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.