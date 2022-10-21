مذكّرة إستدعاء بحقّ ترامب

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أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بيني طومسون، أنه "أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترمب للشهادة تحت القسم في 14 تشرين الثاني المقبل".



وأرسل طومسون هذا الاستدعاء إلى محامي ترمب بعد تصويت أعضاء اللجنة التسعة لمثول الرئيس السابق أمام أعضاء اللجنة في مجلس النواب.



وأمرت اللجنة ترمب أيضاً بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني 2021.

وتتهم اللجنة رسميا ترمب بالعمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة وعرقلة انتقال السلطة الديمقراطي، وهو ما نتج عنه اقتحام الكونغرس يوم السادس من كانون الثاني من العام الماضي.



وبعد وقت قصير على مخاطبة ترمب أنصاره، في السادس من كانون الثاني، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها "ترمب 2020" إلى حديقة ناشونال مول وصولاً إلى مقر الكونغرس الأميركي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.



وتتألف اللجنة البرلمانية من 7 ديموقراطيين وجمهوريَّين، وسبق أن عقدت جلسات استماع لأكثر من ألف شاهد بينهم ابنة ترمب، إيفانكا، وابنه دونالد ترمب الابن، لكشف وقائع ما حصل وما فعله ترمب قبل الاقتحام وخلاله وبعده.