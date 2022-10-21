السجن 4 أشهر لمساعد ترامب.. والتهمة

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حُكم على ستيف بانون، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب، بالسجن لمدة أربعة أشهر، لرفضه التعاون مع لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.

وقالت قناة "cnbc" الأميركية إن سلوك بانون اعتبر ازدراء للكونغرس لرفضه الامتثال لأمر استدعاء من لجنة مختارة للوثائق والشهادات. كما فرض قاضي المقاطعة غرامة قدرها 6500 دولار على بانون. لكنه حكم بأن كبير مساعدي ترامب لن يضطر لقضاء العقوبة حتى يتم الاستئناف المتوقع.

جاءت كل من عقوبة السجن والغرامة أقل من العقوبة التي أوصى بها المدعون الفيدراليون، ويجعل الحكم من بانون أحد أبرز الشخصيات التي حُكم عليها بالسجن بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).