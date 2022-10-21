بايدن ينتقد الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا

A + A -

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، الحزب الجمهوري، متهماً إياه بالرغبة في تقليص الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا في حال فوز الحزب في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الرئيس الأميركي خلال جولة له في ولاية بنسلفانيا التي تعدّ محورية في انتخابات التجديد النصفي: "يقولون إنهم إذا فازوا فمن المحتمل ألا يستمروا في تمويل أوكرانيا".

وتابع الزعيم الديموقراطي: "هؤلاء الناس لا يفهمون. هذا يتجاوز أوكرانيا. هذه أوروبا الشرقية. هذا الناتو"، مضيفاً أن الجمهوريين "ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية الأميركية".

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، حذر الثلاثاء من أن حزبه لن يوقع "شيكاً على بياض" لأوكرانيا إذا فاز حزبه بغالبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية كما تتوقع استطلاعات الرأي.

وهذا التحذير هو أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس حيث يتم إقراره بتوافق واسع.

وإذا فاز الجمهوريون بغالبية مقاعد النواب، يأمل البرلماني المنتخب من كاليفورنيا في إطاحة الديموقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، قدمت حكومة بايدن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 17,6 مليار دولار، بموافقة الحزبين في الكونغرس، رغم أن الجناح اليميني للجمهوريين احتج على ذلك.