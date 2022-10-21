بريطانيا: استقالة تراس تطلق منافسة محمومة على الزعامة

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بعد ستة أسابيع من الفوضى السياسية العارمة والاضطراب الاقتصادي، خضعت ليز تراس لضغوط حزبها المحافظ، أمس، وأعلنت استقالتها لتصبح أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا.



وعقب مغادرة وزيرين بارزين حكومتها في غضون أيام، تراجعت سلطة تراس وفقدت القدرة على قيادة الحكومة وحزبها. وفي خطاب استقالتها الذي ألقته خارج «10 داونينغ ستريت» بعد 45 يوماً من تسلّمها الحكم، أعلنت تراس عن إجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، مطلقة بذلك منافسة محمومة على الزعامة.



وقالت، إنه «في ظل الوضع الحالي، لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها». وأضافت «لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين»، موضحة، أن عملية اختيار النواب لخلف لها «ستستكمل خلال الأسبوع المقبل». ولم يدعم تراس سوى زوجها الذي كان معها وهي تدلي بالكلمة، وسط غياب ملحوظ لمعاونيها والوزراء الذين أيّدوها. وتراس هي رابع شخصية تتولى رئاسة الوزراء في غضون ستة أعوام، بعد انتخابها في سبتمبر (أيلول) زعيمة لحزب المحافظين بدعم من نحو ثلث نواب الحزب فقط.



في المقابل، استنكر أحزاب المعارضة إعلان تراس ودعوا إلى تنظيم انتخابات مبكرة، متحججين بأن حزب المحافظين فقد شرعيته السياسية. وتشمل لائحة المتنافسين على خلافة تراس، وفق التقارير الإعلامية، كلاً من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي قالت صحيفة «ذي تايمز» إنه يفكر في الترشح من أجل «المصلحة الوطنية»، ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك، والمرشحة السابقة لزعامة حزب المحافظين بيني موردونت، وكيمي بادينوك. كما يدعم نواب ترشح كل من وزير الدفاع بن والاس الذي نأى بنفسه عن السباق الانتخابي لخلافة جونسون، ووزير العدل براندون لويس.



واعترفت تراس، هذا الأسبوع، بأن حكومتها ارتكبت أخطاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز جهودها على أولوياتها، رافضة التخلي عن منصبها. وفي ردّها على كير ستارمر، زعيم المعارضة العمالية الذي دعاها إلى الاستقالة الأربعاء، قالت لمجلس العموم، إنها «مقاتلة» وإنها «لا تستسلم». وفي غضون أيام قليلة، ارتفع عدد النواب المحافظين الذين دعوها للتنحي علانية إلى 14، في حين يعتقد أن عشرات آخرين عبّروا عن تراجع ثقتهم بها لغراهام برايدي، رئيس «لجنة 1922» المكلّفة التنظيم الداخلي.



وغداة جلسة تصويت على مشروع قانون حول استخراج النفط الصخري شابها الكثير من التوتر في مجلس العموم مساء الأربعاء، اجتمع برايدي بتراس وأطلق عملية انتخاب خليفة لها في غضون 7 أيام، أي قبل يومين من إعلان الموازنة المرحلية الجديدة للحكومة البريطانية.

صفعات سياسية



وتلقّت تراس سلسلة صفعات سياسية منذ أن أعلنت موازنتها المصغرة قبل أقل من شهر، والتي شملت خطة خفض ضرائب على مرتفعي الدخل بلا تغطية مالية، وتسببت باضطراب في الأسواق وانهيار الجنيه الإسترليني إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار، وارتفاع سريع في أسعار الفائدة في خضم أزمة غلاء معيشة حادة. وعلى خلفية هذه الفوضى الاقتصادية وانتقادات البنك المركزي، اضطرت تراس الأسبوع الماضي إلى إقالة وزير خزانتها وأقرب حليف سياسي لها، كواسي كوارتنغ، والتخلي عن كل برنامجها الاقتصادي تقريباً. وتراجعت كذلك معدلات التأييد لها ولحزب المحافظين تراجعاً حاداً لصالح حزب العمال.



وخسرت تراس وزيراً ثانياً الأربعاء، هي وزيرة الداخلية التي وجّهت انتقادات لاذعة لتراجع الحكومة عن تعهداتها. وقوبلت محاولة تراس للدفاع عن سجلها أمام البرلمان بالضحك، وشهدت شجاراً علنياً بين النواب من حزبها بشأن السياسة المتبعة؛ مما أدى إلى تعميق الشعور بالفوضى في وستمنستر. ويسابق وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت الزمن لخفض الإنفاق بمبالغ تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترليني في محاولة لطمأنة المستثمرين وإعادة بناء سمعة بريطانيا المالية.



ويعاني ملايين البريطانيين من أزمة في تكلفة المعيشة في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد إلى ركود وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.



ونأى هانت بنفسه عن خوض سباق زعامة الحزب، ومن المقرر أن يقدم ميزانية جديدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

دعوات للاستقرار



وبعيد إعلان استقالة تراس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها «بسرعة». وفي موسكو، رأت وزارة الخارجية الروسية، أن بريطانيا «لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء». أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فأكّد أن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان، وأن الأواصر القوية بينهما ستدوم. وأضاف في بيان «أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا. سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين».



وكانت عناوين الصحف الصادرة صباح أمس أجمعت على وصف الأوضاع بأنها «فوضى». واعتبرت صحيفة «ذا صن»، أن ليز تراس باتت «محطمة»، و«سلطتها مهشمة بعد يوم سادته الفوضى العارمة»، مشيرة إلى «حكومة بصدد الانهيار أمام أعيننا». من جهتها، اعتبرت صحيفة «ذي تايمز»، أن «رئيسة الوزراء تتمسك بالسلطة»، ونقلت عن مؤيد لتراس في الحكومة قوله «القرار نهائي». وقال عضو حزب المحافظين إد فايزي، إن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو بتنحي ليز تراس وتعيين النواب المحافظين رئيساً جديداً للوزراء».