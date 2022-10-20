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مدفيديف ساخراً: جائزة نوبل في الاقتصاد لـ تراس لأسرع انهيار للشؤون المالية الوطنية

20
OCTOBER
2022
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رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، تستحق جائزة نوبل في الاقتصاد لأسرع انهيار للشؤون المالية الوطنية".

كما اقترح مدفيديف ساخرا بمنح جائزة نوبل لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بـ "المرأة المشرقة والشجاعة التي لا تخاف من أي شيء"، مذكرا بمهنتها كطبيبة وتكاليف لقاحات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "أورسولا فون دير لاين، اشترت 4.6 مليارات جرعة من لقاح فايزر مقابل 71 مليار يورو، ما يمثل عشر جرعات من اللقاح لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي، إنها كمية كبير جدا".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تسلمها منصبها.

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