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عدد سكان العالم يقارب 8 مليارات نسمة.. والهند على وشك الصدارة العدديّة

20
OCTOBER
2022
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توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم في عام 2023.
وكتبت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على موقعها الرسمي على الإنترنت أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950. بعد أن انخفض إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020.
وتشير التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى نحو 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، و8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ونحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.
ولفتت الأمم المتحدة أيضاً إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلدان، وتوقعت أن ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1 في المائة أو أكثر بين عامي 2022 و2050، بسبب استمرار انخفاض الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 ستتركز في ثمانية بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر من 10 في المائة في عام 2022 إلى 16 في المائة في عام 2050، بحسب الأمم المتحدة.

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