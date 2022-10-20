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الاجتماع الخامس لمتابعة الموتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين...اختتم أعماله في دمشق

20
OCTOBER
2022
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اختتمت في دمشق اليوم، أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة الموتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين..

وقد أكدت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية الروسية فى بيان مشترك في ختام الاجتماعات "ان سورية تواصل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجراءات التى اتخذتها لاستعادة الحياة الطبيعية تخلق ظروفا مواتية لعودة المهجرين الذين غادروا البلاد قسرا".

وكان عقد في وقت سابق اليوم الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية فى قصر الموتمرات بدمشق وذلك ضمن أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة الموتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد فى كلمة خلال الجلسة
استمرار سورية بالعمل على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين وتعاون روسيا فى هذا المجال كان عاملا مساعدا فى عودة أعداد كبيرة".

كما اكد المقداد "ان أبواب سورية مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين حيث تعمل كل الجهات المعنية وبكل طاقتها لتحقيق ذلك وضمان عودتهم الى منازلهم التى هجرهم الارهاب منها".

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري رئيس اللجنة التحضيرية أيمن سوسان، فى كلمة خلال الجلسة المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية "ان عودة المهجرين واللاجئين السوريين الى بلدهم ضرورة أساسية لاعادة اعمار ما دمره الارهاب وسورية مستمرة بكل طاقتها بتهيئة الظروف اللازمة لهذه العودة".

وشدد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الادارة المحلية والبيئة
حسين مخلوف على "ان سورية مستمرة في العمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها فى الداخل وتشجيع المهجرين على العودة رغم تصاعد تامر الغرب عليها".

وقال نائب وزير الدفاع الروسى العماد أول ميخائيل ميزينتسيف فى كلمة عبر الفيديو: "ان العقوبات الغربية غير الشرعية المفروضة على سورية هى السبب فى معاناة مواطنيها وعرقلة عودة المهجرين واللاجئين".

وأكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية رئيس مركز ادارة الدفاع الوطنى
العقيد أوليغ غورشينين فى كلمة عبر "الفيديو" "ان روسيا ستواصل تقديم المساعدة الانسانية الى سورية لتجاوز الازمة الحالية وضمان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

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