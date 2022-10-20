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5 آلاف جندي أوكراني يتدربون في ألمانيا قريبا!

20
OCTOBER
2022
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، عن خطة بلاده لتدريب نحو 5 آلاف جندي أوكراني بحلول الربيع المقبل.

وقال شولتس في كلمته أمام البرلمان، إنّ "الدول الأوروبية ستكثف دعمها العسكري لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية الأخيرة".

وأوضح أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا مؤخراً تدريب نحو 15 ألف جندي أوكراني في مقرّيْن في الاتحاد الأوروبي "أحدهما في ألمانيا"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "بحلول الربيع، سندرّب لواءً كاملاً قوامه نحو 5 آلاف جندي أوكراني. ونؤكد من خلال ذلك استعدادنا لتقديم دعم طويل الأمد لبناء القوات المسلحة الأوكرانية".

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وتأتي تصريحات شولتس في ظل تعرّض العاصمة الأوكرانية كييف إلى هجمات بواسطة مسيرات انتحارية.

كما دان شولتس الهجمات العسكرية الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا قائلاً إنّ "الهجمات المتعمّدة على السكان المدنيين تعد جرائم حرب"، مؤكداً أنّ "ألمانيا ستواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها".

وأشار المستشار الألماني إلى أنه "في شهر حزيران، وعدنا بإرسال أنظمة دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى بطاريات الدفاع الجوي من طراز "IRIS-T".

وأضاف: "سلمنا أول نظام دفاعي إلى أصدقائنا الأوكرانيين الأسبوع الماضي، في وقتٍ أبكر مما كان مخططاً له"، لافتاً إلى أنّ بلاده ستسلم 3 أنظمة دفاعية أخرى "في أقرب وقت ممكن".

وفي سياقٍ منفصل، حذّر شولتس من مخاطر وضع سقف لأسعار الغاز والنفط.

وبحسب ما نقلت صحيفة "Welt" الألمانية، فإنّ المستشار اعترف بأن تحديد سقف للأسعار لأسباب سياسية سيكون خطراً على الأوروبيين، إذ سيضطر منتجو الغاز إلى بيع غازهم في مكان آخر.

وأضاف شولتس أنّ الاتحاد الأوروبي "يجب أن ينسق عن كثب إجراءاته مع مستهلكي الغاز الرئيسيين الآخرين مثل اليابان وكوريا حتى لا نتنافس مع بعضنا".

واختتم شولتس حديثه بالقول: "إنني مقتنع بأنّ دول الولايات المتحدة وكندا والنرويج، المتضامنة معنا في ما يتعلق بأوكرانيا، مهتمة بالحفاظ على الطاقة في أوروبا بتكاليف ميسورة".

هذا وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى تحديد سقف سعر للغاز الروسي.

وقالت إن هذا الأمر سيؤدي إلى إبطاء ارتفاع أسعار الكهرباء. ومع ذلك، لم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على إدخال مثل هذا الإجراء.

يذكر أن قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، ولا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

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