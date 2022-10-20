الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إيران بعد جمع «أدلة كافية» على تزويدها روسيا بالمسيّرات

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أعلنت نبيلة مصرالي الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد جمع «أدلة كافية» تشير إلى أنها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا.



وقالت مصرالي في تصريح: «الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس (الأوروبي) لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي».



وكان بوريل قد كشف في وقت سابق عن أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات من دون طيار الإيرانية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد، أمس الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده طائرات من دون طيار من طهران.



يشار إلى أن طهران أكدت، الأسبوع الماضي، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا، فيما كذّبها البيت الأبيض، مؤكداً أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام القوات الروسية لطائرات إيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.



بدورها، أكدت أوكرانيا رصدها سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد 136» في الأسابيع القليلة الماضية.