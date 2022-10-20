بوتين يعلن الأحكام العرفية في 4 أقاليم أوكرانية ضمتها روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء)، الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي تم ضمّها الى روسيا، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.



وقال بوتين إنه منح حكام الأقاليم المنضمة لروسيا صلاحيات أكبر لدعم العملية العسكرية ضد أوكرانيا، ووجّه الحكومة بتشكيل مجلس تنسيقي مع الأقاليم المنضمة برئاسة رئيس الوزراء.



كما أصدر الرئيس الروسي مرسوماً يفرض قيوداً على التنقلات من وإلى ثماني مناطق محاذية لأوكرانيا. وتسري تلك الإجراءات على مناطق في جنوب روسيا، وهي: كراسنودار وبلجورود وبريانسك وفارونيش وكورسك وروستوف، وجميعها قرب أوكرانيا وعلى منطقتي القرم وسفاستوبول، اللتين ضمتهما روسيا من أوكرانيا في 2014.



وفي أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن بوتين ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد استفتاءات شجبتها أوكرانيا والغرب.



من جهة أخرى، قال بوتين إن نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم، لافتاً إلى أنها ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين.



وفي أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقع انفجار قوي دمّر أجزاء من جسر القرم الذي بُني بتكلفة كبيرة بأوامر من بوتين، لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها بالأراضي الروسية، ويُستخدم خصوصاً لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي.