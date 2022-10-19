ميشوستين: ستعمل السلطات معاً لتلبية احتياجات القوات المسلحة

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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن ممثلي السلطات الفيدرالية والإقليمية سيعملون معا لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك من خلال زيادة المرونة في الصناعة.

وشدد على أن: “المهمة التي حددها رئيس الدولة هي زيادة لاستقرار الاقتصاد والصناعة. ويجب على الوزارات والإدارات الفيدرالية وكذلك السلطات الإقليمية أن تعالج بشكل واضح وسلس قضايا تلبية احتياجات قواتنا المسلحة”.

وأشار ميشوستين، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في اجتماع مجلس الأمن الروسي اليوم تعليمات مهمة تهدف في المقام الأول إلى زيادة حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وحدد تدابير إضافية لتعزيز القدرة الدفاعية.