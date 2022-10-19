حزب لوبان وتحالف القوى اليسارية يعتزمون حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

A + A -

أعلن تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" وكتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، عن نيتهما حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" المنتمية إلى التحالف اليساري، إن نصف الفرنسيين غير متفقين مع المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، الذي يسمح بتبني مشاريع القوانين دول مناقشة وتصويت البرلمان.

وأضافت: "لا نستطيع إدارة فرنسا بسبب المادة 49.3، ولذلك يخطط التحالف حجب الثقة عن الحكومة".

وأعربت أيضا مارين لوبان في تغريدة على "تويتر" عن عزمها حجب الثقة عن الحكومة.

يذكر أن قضية حجب الثقة عن الحكومة برزت في أعقاب قرار رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تبني ميزانية عام 2023 بدون المناقشة والتصويت في البرلمان، تحت المادة المذكورة من الدستور.