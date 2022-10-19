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خيرسون تؤكد صدّ الهجمات الأوكرانية: لم يعد بإمكانهم تحقيق اختراق حاد

19
OCTOBER
2022
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أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الأربعاء، صدّ جميع محاولات القوات الأوكرانية اختراق المقاطعة"، مؤكداً أنّ "المنطقة ليست مهددة حالياً".

وقال ستريموسوف: "تم صد جميع الهجمات. لم يعد بإمكانهم تحقيق اختراق حاد، وتم إيقاف كل محاولاتهم، وحتى الآن لا شيء يهدد مقاطعة خيرسون".

وأشار إلى أنّ "الوضع في الخط الأمامي للجبهة تحت السيطرة"، مؤكداً أنّ "خط الدفاع لم يتحرّك سنتيمتراً واحداً".

وكانت القوات الأوكرانية، شنّت اليوم الأربعاء، هجوماً على محور نوفايا كامينكا-بيريسلاف، في منطقة خيرسون، لكنّ تقدمهم تم إيقافه.

وتزامن ذلك مع إصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوماً قضى بإعلان حالة "الأحكام العرفية" في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدءاً من 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي الذي نُشر في موقع الكرملين الإلكتروني: "يجري حالياً إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا".

وكان قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين أعلن، أمس الثلاثاء، أنّه سيتمّ إجلاء سكان خيرسون إلى أماكن أكثر أمناً.

وقال سوروفيكين: "في ظل هذه الظروف، تتمثل مهمتنا الأساسية في الحفاظ على حياة المدنيين وصحتهم. لذلك، أولاً وقبل كل شيء، سيضمن الجيش الروسي مغادرة آمنة للسكان، والمعلنة في إطار برنامج إعادة التوطين الذي تعده الحكومة الروسية".

وتتعرّض المناطق التي انضمّت مطلع الشهر الحالي إلى الاتحاد الروسي عقب استفتاء شعبي عام، وهي جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتا خيرسون وزاباروجيا، إلى هجمات مستمرة من قبل قوات كييف.

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