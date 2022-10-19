وكالة الفضاء الأوروبية تعلن موعد إطلاق صاروخ أريان 6

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قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، إنها تعتزم إطلاق أول صاروخ من طراز أريان 6، وهو الجيل الجديد من صواريخها الفضائية، في الربع الرابع من عام 2023.

وفي السابق قالت الوكالة، التي تضم في عضويتها 22 دولة، إنها أرجأت الإطلاق الأول للصاروخ من عام 2022 إلى عام 2023 دون الخوض في التفاصيل.

وتُطور الصاروخ أريان 6 مجموعة أريان، وهي مشروع مشترك بين شركتي إيرباص وسافران، لصالح وكالة الفضاء الأوروبية بهدف خفض تكاليف الإطلاق في مواجهة منافسة القطاع الخاص الجديدة من سبيس إكس ولضمان وجود أوروبا في الفضاء.

وتعرض المشروع، المطور بتكلفة أقل قليلا من أربعة مليارات يورو (3.9 مليار دولار) والذي تحدد له في الأصل إطلاق افتتاحي في يوليو تموز 2020 لسلسلة من التأجيلات.

وذكرت رويترز في أغسطس آب أن وكالة الفضاء الأوروبية بدأت في إجراء مناقشات فنية تمهيدية مع سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك قد تفضي إلى الاستخدام المؤقت لصواريخ الإطلاق الخاصة بها بعد أن أوقفت الحرب في أوكرانيا استخدام الغرب لصواريخ سويوز الروسية.

وقالت مصادر في القطاع إنه قد يتم إحالة إطلاقين إلى سبيس إكس.

وتعتزم الوكالة الأوروبية إنهاء عمليات الصواريخ الثلاثة المتبقية من أربان 5 في النصف الأول من العام المقبل.