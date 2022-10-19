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ثقب الأوزون يصل لأكبر حجم له منذ 2015

19
OCTOBER
2022
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يتشكل ثقب الأوزون سنويا فوق القارة القطبية الجنوبية، وهذا العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الثقب بشكل كبير؛ حيث وصل الأسبوع الماضي إلى أكبر حجم له منذ عام 2015؛ إذ بلغت مساحته ما يقارب 10 ملايين ميل مربع (26.4 مليون كيلومتر مربع)، ويعد الأكبر منذ 7 سنوات. لكن، رغم هذا النمو الكبير، يقول العلماء إن حجم الثقب لا يزال في اتجاه تنازلي بشكل عام.
وفي توضيح أكثر لهذا الأمر، قال بول نيومان كبير علماء الأرض بمركز «غودارد» لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «تشير جميع البيانات إلى أن الأوزون في تحسن»، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس»، وذلك حسبما نشر موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.
ويتكون الأوزون من ثلاث ذرات أكسجين ولا يشكل سوى القليل جدا من غلافنا الجوي. لكن، له تأثير كبير على كوكبنا؛ حيث تمتص الطبقة الشبيهة بالبطانية، التي تمتد فوق الكرة الأرضية، أكثر الأشعة فوق البنفسجية ضررا من الشمس، ما يحمي الحياة على الأرض. والأوزون يتألف في الستراتوسفير (على ارتفاع نحو 9 إلى 18 ميلا - 14.5 إلى 29 كيلومترا فوق سطح الأرض). ويتشكل عندما تقسم الأشعة فوق البنفسجية جزيئات الأكسجين المنتظمة، التي تتكون من ذرتين من الأكسجين (الأكسجين الجزيئي أو ثنائي الأكسجين O2)، ثم تترابط ذرتا الأكسجين العائمتان مع جزيء الأكسجين مكونتين جزيئا من ثلاث ذرات أكسجين.
جدير بالذكر، ان العلماء اكتشفوا طبقة الأوزون الرقيقة فوق القارة القطبية الجنوبية أوائل الثمانينيات. ورغم أن الأوزون يتم تكوينه وتدميره بشكل طبيعي في طبقة الستراتوسفير، فإن التلوث الناتج عن الإنسان يدمر الأوزون بشكل أسرع مما يمكن أن يتشكل. وعلى وجه الخصوص، الصناعات التي تستخدم الكلور أو البروم، مثل التبريد وتكييف الهواء التي تدمر الأوزون بمعدلات عالية بشكل ينذر بالخطر.
وحسب وكالة حماية البيئة، يمكن لذرة واحدة من الكلور تدمير 100 ألف جزيء أوزون قبل إزالة جزيء الكلور من الغلاف الجوي.
وتبقى المواد، مثل مركبات الكربون الكلورية الفلورية، المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، في الغلاف الجوي لفترة طويلة؛ وبعضها لمدة تزيد على ستة أشهر. ما يعني أن الكلور والمواد الكيميائية الأخرى من هذه المواد يمكن أن تدمر طبقة الأوزون.
كما لوحظ ثقب الأوزون لأول مرة أوائل الثمانينيات ووصل إلى أقصى حد له عام 2006، بحسب «ناسا».
وساعدت الاتفاقيات العالمية مثل بروتوكول مونتريال، الذي ينظم إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، في إصلاح ثقب الأوزون. وعلى الرغم من زيادة حجم ثقب الأوزون هذا العام، يتفق العلماء بشكل عام على أن الثقب آخذ في الانكماش.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي قد انخفضت بنسبة 50 % منذ عام 1980. فيما أشار التقرير أيضا إلى أنه في حالة استمرار هذا الاتجاه التنازلي فيمكن إصلاح طبقة الأوزون بالكامل بحلول عام 2070. غير أن ثقب الأوزون هذا العام الذي بلغ ذروته بـ 5 أكتوبر(تشرين الأول) أكبر ثقب تم تسجيله منذ عام 2015. لكن العلماء ليسوا قلقين بشأنه «فالاتجاه العام هو التحسن. إنه أسوأ قليلا هذا العام لأنه أكثر برودة»، وفق نيومان.

الشرق الأوسط
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