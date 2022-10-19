بوتين يفرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المضمومة

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في أيلول الفائت، بحسب ما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بث على التلفزيون. وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

وقال:”نظام كييف رفض الاعتراف بإرادة الشعب، ورفض أي مقترحات للتفاوض، إطلاق النار مستمر والمدنيون يموتون”.

واتهم أوكرانيا باستخدام “أساليب إرهابية”.

وأوضح: “إنهم يرسلون مجموعات تخريبية إلى أراضينا” قائلا إن موسكو أحبطت هجمات أخرى بعد استهداف جسر القرم “بما في ذلك منشآتنا للطاقة النووية”.وأضاف بوتين “نحن نعمل على حل المهمات المعقّدة جدا الواسعة النطاق لضمان الأمن وحماية مستقبل روسيا”.

وبموجب القانون الروسي، تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر تجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب.