إندونيسيا: وفاة 99 طفلا بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 100 طفل لقوا حتفهم في البلاد بسبب "القصور الكلوي الحاد" هذا العام.

وأضاف المتحدث، في تصريح للصحفيين، أن المسؤولين حددوا 206 إصابات بهذه الحالة المرضية حتى 18 أكتوبر، مع تسجيل 99 وفاة.

جاء ذلك بعدما قال مسؤولون في قطاع الصحة في غامبيا إن حوالي 70 طفلا توفوا بسبب القصور الكلوي الحاد، بعد تناول شراب من الباراسيتامول يباع محليا ويستخدم لعلاج الحمى.

وعثر على مستويات عالية من مادتي ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول في 4 منتجات من أدوية الشراب التي تعالج السعال تنتجها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي، وكانت تباع في غامبيا.

وقال مسؤولون في وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية إن المنتجات غير متوفرة محليا، لكنهم حظروا منذ ذلك الحين استخدام المكونات في جميع أدوية الشرب المخصصة للأطفال.

وقالت السلطات الصحية الأسبوع الماضي إن فريق خبراء تم تشكيله للتحقيق في ارتفاع حالات القصور الكلوي الحاد بين الأطفال يتألف من ممثلين عن وزارة الصحة وجمعية طب الأطفال الإندونيسية ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها تتحدث مع خبراء من منظمة الصحة العالمية يحققون في الحالات التي رُصدت في غامبيا.

وطلبت وزارة الصحة في رسالة بتاريخ 18 أكتوبر، اطلعت عليها رويترز، من المستشفيات جمع كل الأدوية التي أعطتها العائلات لأطفالها لإجراء اختبارات للكشف عن السموم.