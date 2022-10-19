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"راين إير" تعاقب فنانا شهيرا على سلوكه الفظ

19
OCTOBER
2022
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أعلنت شركة الطيران المنخفضة التكاليف "رايان إير" معاقبة المذيع والكوميدي البريطاني الشهير جيمس كوردن.
 
وكتبت "رايان إيران"، ومقرها إيرلندا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الممثل جيمس كوردن محظور من الصعود على متن رحلاتها.
 
ونالت التغريدة تفاعلا كبيرا بين المغردين، فأعاد نشرها نحو 8800 مغرد وأبدى 216 ألفا آخرين إعجابهم بها.
 
وجاءت خطوة شركة الطيران بعدما حظر مطعم في مدينة نيويورك كوردون من الدخول إليه مجددا، بعد أن عامل النادلين فيه بطريقة سيئة على ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
 
وقال مدير المطعم الفرنسي في نيويورك، كيث مكنالي، إنه بينما كوردون موهوب للغاية، إلا أنه كان "رجلا سوقيا"، عندما تعامل مع الموظفين في المطعم.
 
وأضاف أن كوردون "كان الزبون الأكثر إساءة" في تاريخ المطعم منذ افتتاحه قبل 25 عاما.
 
وفي التفاصيل، وصل كوردون إلى المطعم في وقت سابق من أكتوبر الجاري، حيث صرخ "المجنون" في وجه أحد العمال، لمجرد أنه قدم له عجة صفار البيض فيها بعض البياض.
 
وفي حادثة أخرى وقعت في يونيو الماضي عامل أحد المدراء بشكل بذيء للغاية، وهدده بترك مراجعة مؤذية عن المطعم على الإنترنت.
 
وقرر المطعم في وقت لاحق حظر دخول الممثل البريطاني إليه، رغم أن الأخير قدم اعتذاره عما حدث.
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