أوباما: على الولايات المتحدة توضيح حدود الدعم العسكري لأوكرانيا

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صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن إدارة واشنطن يجب أن تحدد بوضوح حدود الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال أوباما لبودكاست "Pod Save America": "يجب على السلطات الأمريكية ألا تخبر الأوكرانيين إلى أي مدى يمكنهم الاستمرار، وما هي التنازلات التي ينبغي عليهم تقديمها، وما إلى ذلك.. بصفتنا حلفاء لهم، من المهم بالنسبة لنا أن نقدم لهم الدعم المالي والعسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وشدد أوباما، على أنه ليس لديه معلومات كافية للحديث عن حدود دعم واشنطن لكييف.

وأضاف: "يجب أن نكون منفتحين وصادقين بشأن ما يمكننا وما لا يمكننا فعله. هناك حدود يجب علينا وحلف الناتو أن نحددها لأنفسنا، نظرا لخطر روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يتصاعد هذا إلى النزاع بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو".