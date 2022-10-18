المستشار الألماني: نهاية الطاقة النووية ستكون في 15 نيسان

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في بلاده ستواصل العمل حتى منتصف نيسان 2023، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).

غير أن شولتس أكد أنه لن يجري التحقق بعد ذلك الموعد هل تمديد عمل هذه المفاعلات ما زال ضروريا.

وفي أعقاب اجتماع لـ "تحالف من أجل التحول" مع ممثلين لروابط اقتصادية ونقابات، قال السياسي الاشتراكي إن في مقدور مشغلي المفاعلات التأهب لهذا منوها إلى أن نهاية الطاقة النووية ستكون في الخامس عشر من نيسان.

وأعرب شولتس عن تفاؤله حيال تجاوز ألمانيا للشتاء المقبل في شكل جيد.