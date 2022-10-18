الخزانة الأميركية: واشنطن تعتزم صرف 4.5 مليارات دولار بشكل عاجل لأوكرانيا

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عقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أكدت خلاله التزام الولايات المتحدة دعم نظام كييف ضد روسيا.

وأشارت يلين إلى أن واشنطن "تعتزم صرف مبلغ 4.5 مليارات دولار بشكل عاجل".

وأضافت أنه مع هذا المبلغ "يصل إجمالي المساعدات الأميركية لنظام كييف إلى 13 مليار دولار، تم تقديمها على شكل منح".

وحضت " شركاء واشنطن على تقديم المساعدات المالية العاجلة لنظام كييف، لتمكينه من إعادة الإعمار وإقامة مشاريع التعافي العاجلة للبنى التحتية والمؤسسات "، وفق روسيا اليوم ".