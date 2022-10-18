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كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة مع كوريا الجنوبية

18
OCTOBER
2022
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أعلن جيش كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المنطقة العازلة بينهما والتي تهدف إلى تقليل التوتر بين الكوريتين.
وحسب وكالة "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.
وأضاف البيان أن القذائف المدفعية سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية، والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 2018 بين الكوريتين بشأن خفض التوتر العسكري.
وأشار البيان إلى أن "إطلاق القذائف المدفعية على المناطق العازلة يعد انتهاكا واضحا لاتفاق 2018".
كما حثت سيئول بيونغ يانغ على وقف أعمالها فورا، لافتة إلى أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية هي أعمال تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.
وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق، ما مجموعه 170 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى، حيث قطع الصاروخ نحو 650 كيلومترًا (404 أميال) على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترًا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.
وأجرت بيونغ يانغ 8 عمليات إطلاق تجريبية منذ 25 سبتمبر وأكثر من 25 منذ بداية عام 2022.
وأكدت كوريا الشمالية أن عمليات إطلاقها التجريبية يتم إجراؤها ردًا على رفض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية المشتركة، والتي تعتقد بيونغ يانغ أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.

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