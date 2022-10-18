في حدث صادم.. وفاة مدرب بسبب ركلة جزاء واستكمال المباراة!

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أعلن نادي معضمية الشام، اليوم الثلاثاء، وفاة مدرب الحراس محمد خالد شحادة الشيخ، في إثر نوبة قلبية، خلال مباراة الفريق مع نادي جرمانا، في ملعب "عرطوز"، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة القدم.

واعترض خالد شحادة على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لفريق جرمانا في الدقيقة الـ30، على الرغم من تقدم فريقه بنتيجة 3-0، وسقط مغشياً عليه بعدها.

واستكمل حكم المباراة اللقاء، وسط استياء جمهور النادي ومتابعيه، على الرغم من توارد أخبار عن وفاة المدرب، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وقال مساعد مدرب فريق معضمية، محمد راجح نتوف: "طلبنا من الحكم إيقاف المباراة عند تعرض الشيخ للأزمة القلبية حتى يتم نقله إلى المستشفى على الأقل، لكنه أوقف اللعب لـ10 ثوان واستكمل المباراة بشكل طبيعي".

ونفى مُراقب المباراة وليد عواد في تصريحات صحافية عقب المباراة ما قيل عن طلب لإيقاف المباراة، وأكّد إنّه اعتبر كما الأغلبية أن الحالة لم تتجاوز الإغماء وانتهت، وحتى حكم المباراة أعلن إنه لم يعلم بخبر الوفاة.