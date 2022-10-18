بعد الأنباء عن طرح الولايات المتحدة نحو 15 مليون برميل من النفط... كيف تم تداول أسعار الخام؟

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف بعد أن كشفت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تخطط للإفراج عن 10-15 مليون برميل نفط أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي.

وذكرت الصحفية في وكالة "بلومبرغ"، جينيفر جاكوبس، أمس الاثنين، على صفحتها في "تويتر" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم اتخاذ هذا الإجراء بهدف "الحفاظ على التوازن في السوق ومنع ارتفاع أسعار البنزين".

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 85.23 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.27% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 91.52 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.44% عن سعر الجلسة السابقة.