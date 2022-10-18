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22 دولة أرسلت طلبات لشراء المسيّرات الإيرانية!

18
OCTOBER
2022
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أكّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أنّ 22 دولة أرسلت طلبات لشراء المسيّرات الإيرانية.

وقال صفوي: "الدول المرشّحة لشراء المسيرات حالياً هي أرمينيا، طاجكستان، صربيا، الجزائر، فنزويلا، ودول أخرى".

كما لفت صفوي إلى أنّ "إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أنّ المسيّرة الإيرانية، "شاهد 136"، "نجحت في تحدي الجيش الأوكراني".

وقال موقع "والاه" الإسرائيلي إنّ "إسرائيل تتابع عن كثب المسيّرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي ضد إيران أو حلفائها في المنطقة".

وأشار إلى أنّ "الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار يتحدى أنظمة الدفاع الأوكرانية".

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