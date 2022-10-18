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"البنتاغون" يدرس تمويل إنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا

18
OCTOBER
2022
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أكد البنتاغون أنه يتواصل مع شركة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بشأن تمويل تشغيل شبكة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد كشفت أن البنتاغون تلقى خطابا من "سبيس إكس" الشهر الماضي يشير إلى عدم قدرة الشركة على تحمل تكاليف خدمة الإنترنت في أوكرانيا، وطالبها بتمويل يصل الى 400 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

وخدمة "ستارلينك" التي توفر الإنترنت الفضائي عبر شبكة من نحو ثلاثة آلاف قمر اصطناعي موضوعة في مدار منخفض، تعد أمرا بالغ الحيوية لشبكة الاتصالات الأوكرانية في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع روسيا.

وكان إيلون ماسك قد فصّل في سلسلة من التغريدات الجمعة الخدمات اللوجستية للعملية التي تكلف "سبيس إكس" نحو 20 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن الشركة لا تستطيع تمويلها إلى أجل غير مسمى.
ونشرت الشركة نحو 25 ألف محطة استقبال أرضية للإنترنت الفضائي في البلاد كلفت حتى الآن بحسب ماسك ثمانين مليون دولار، وستصل الكلفة إلى مئة مليون بحلول نهاية العام الجاري.

وساعدت "ستارلينك" في استمرار تغطية الإنترنت في المناطق التي ضربها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفي يونيو كان نحو 15 بالمئة من البنى التحتية للإنترنت الموجودة في أوكرانيا قد دمر أو تضرر، حسب السلطات.

لكن ميخايلو بودولياك كبير مساعدي الرئيس الأوكراني أقر بأهمية "ستارلينك" في تغريدة الجمعة، قائلا "سواء أعجبكم ذلك أم لا، إيلون ماسك ساعدنا على البقاء في أكثر لحظات الحرب خطورة".

ووجد ماسك نفسه مؤخرا متورطا في خلافات مع القادة الأوكرانيين وبينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعدما أثارت مقترحاته لوقف الحرب غضبهم لتضمنها الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم.

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