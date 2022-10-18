أنقرة تتهم اليونان و “فرونتكس” بإساءة معاملة اللاجئين

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اتهمت أنقرة كلا من اليونان ووكالة “فرونتكس” المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنهما “شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين”.

جاء ذلك خلال رد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على سؤال حول اتهامات اليونان لبلاده فيما يخص اللاجئين.

وعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية، في إسطنبول، قال أوغلو في مؤتمر صحفي إن “سجل اليونان وداعمتها فرونتكس واضحة” فيما يخص معاملة اللاجئين، وإن العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية سبق وأن سلطت الضوء على ما وصفه بـ “معاملتهما اللاإنسانية” تجاه اللاجئين.

وأضاف أن اليونان و”فرونتكس” شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أوغلو أن “محاولة الظهور بمظهر المحق حتى وأنت في قمة الظلم مثل اليونان، أمر يحتاج بحق إلى عدم الاكتراث.”

وأضاف: “هذا أمر لا يستطيع أحد القيام به سوى اليونان. طبعا لا يمكننا نسيان قبرص الرومية كذلك، إذ أنها هي الأخرى بارعة أيضا في هذا الخصوص”.

وتأتي تصريحات أوغلو بعد نشر وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتراكيس، اتهامات ضد تركيا بالمسؤولية عن إرسال عشرات المهاجرين عثر عليهم حفاة عراة، على الجانب اليوناني من الحدود، وهو ما نفته الرئاسة التركية أمس الأحد.