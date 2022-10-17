الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستخدم الإعلام الكاذب لتضليل المواطنين الروس

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مساعي واشنطن للتأثير على الجمهور الروسي عبر نشر الأكاذيب الإعلامية المضللة باستخدام وكالات أجنبية رخيصة الثمن، لن تجدي نفعا.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى محتوى نشرته إحدى الوكالات الإعلامية الأجنبية المعترف بها في روسيا، يشير إلى أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استشهدت بتصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول فيه: إن الولايات المتحدة تهدف لقتل أكبر عدد من الروس بأياد أوكرانية.

بينما ردت الوكالة بأنه لم يسبق لأي مسؤول أمريكي بأن صرح بمثل هذا الكلام، وأكدت أنه يعود للسفير الأوكراني لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي، ما دفع الوزارة إلى الرد بأنه مسجل ومنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يعود للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وأشارت الوزارة إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية في منتصف القرن العشرين استشعرت تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة بسبب انتشار ظاهرة ميول الشباب للأفكار اليسارية، فارتأت تنفيذ مخطط لبث برامج إعلامية تهدف لرعاية العقول الشابة.

وها نحن اليوم نرى كيف أن الولايات المتحدة تعيد الكرة ذاتها مستخدمة الوكالات الأجنبية المستأجرة بالدولار واليورو في محاولات بائسة لرعاية العقول الروسية.