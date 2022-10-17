غوتيرش: الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بإنهاء المعارك في منطقة "تيغراي" بإثيوبيا، قائلا إن الوضع "يخرج عن السيطرة".

ودعا غوتيرش إلى "الانسحاب الفوري" للقوات الاريترية، وقال للصحافيين "بات الوضع في إثيوبيا خارجا عن السيطرة، لقد بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية" وشدد الأمين العام للأمم المتدة على أن "لا حل عسكريا" للأزمة هناك.

وجددت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق من الإثنين استعداداها الانخراط في محادثات سلام، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للمعارك.

وقالت الحكومة إنها "مضطرة على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيغراي "المتواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية"، حسبما أشارت السلطات الفدرالية في بيان.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها مستعدة لوقف فوري للعمليات القتالية.

من جهته قال غيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تيغراي لوكالة فرانس برس "إنه مؤشر واضح على أن الحكومة وحليفها سيبذلان قصارى الجهود لتنفيذ نية الإبادة الجماعية في حق شعب تيغراي".