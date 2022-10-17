قلقٌ إسرائيلي من المسيّرات الإيرانية

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ المسيّرة الإيرانية، "شاهد 136"، " نجحت في تحدي الجيش الأوكراني".



وقال موقع "والاه" الإسرائيلي إنّ "إسرائيل تتابع عن كثب المسيّرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي ضد إيران أو حلفائها في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار يتحدى أنظمة الدفاع الأوكرانية".



ونقل الموقع عن الخبير في معهد الأبحاث الأميركي، "سي أن أيه"، صامويل بندت، قوله إنّ "الهدف الأساسي من استخدام مسيّرات شاهد هو أنّها تطير في مجموعات كبيرة، ويمكنها تضليل أنظمة الدفاع".

وأوضح بندت أنّ "كل ما هو مطلوب هو أن تتسلل واحدة أو اثنتان من هذه المسيّرات، لتضع الأوكرانيين في موقف دفاعي أكثر قليلاً، لأنّ الخدمات اللوجستية وخطوط التجميع والاتصالات والمخازن والبنية التحتية الخاصة بهم يمكن أن تتعرض للخطر".



وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "برنامج الطائرات الإيرانية، من دون طيار، ينمو، وبات خطره يتجاوز خطر الجماعات المسلحة والإرهابية".



وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، أنّ "استخدام روسيا للطائرات الإيرانية من دون طيار في أوكرانيا يتزايد"، مؤكّدةً أنّ "التهديد الآن يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ليس فقط في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، لكن على نطاق عالمي".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أفادت، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يكشف هويته، بأنّ "إسرائيل" تزوّد أوكرانيا بمعلومات استخبارية أساسية عن طائرات الاستطلاع الإيرانية من دون طيار، والتي تستخدمها موسكو في المعارك الدائرة في أوكرانيا.



ولفتت الصحيفة إلى أنّ "شركة إسرائيلية خاصّة كانت تزود أوكرانيا بصورٍ للقوات الروسية عبر الأقمار الصناعية".



واليوم، أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنّ "خطط إسرائيل بشأن تزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة للغاية".



وقال مدفيديف في "تليغرام": "يبدو أنّ إسرائيل ستزود نظام كييف بالأسلحة، وهذه خطوة متهورة جداً، سوف تدمر كل العلاقات بيننا".



ومنذ أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "شركة صناعات أمنية إسرائيلية باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone)، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها".