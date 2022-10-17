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زيلينسكي يمتدح السعودية.. ووزير الدفاع السعودي: الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا!

17
OCTOBER
2022
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يأتي ذلك وسط اتهامات أمريكية وُجهت إلى السعودية بمزاعم "احتضان" روسيا ودعم تمويل الحرب في أوكرانيا عبر قرار "أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاج النفط.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجه إلى الأوكرانيين، مساء يوم الأحد، إنه "على مدار الأسبوع الماضي، تجدر الإشارة إلى تعزيز الاتصالات مع السعودية".

ومضى رئيس أوكرانيا في هذا الشأن يقول: "هناك اتفاقيات مهمة. من بين أمور أخرى، قرار الشركاء بتقديم حزمة دعم إنساني بمبلغ 400 مليون دولار. إنها مهمة جدا"، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي، لدينا علاقات ذات معنى مع المملكة العربية السعودية أكثر من أي وقت مضى منذ 30 عاما".

وتقول شبكة "سي إن إن" إن تصريحات زيلينسكي تأتي "بعد أن تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقديم 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، يوم الجمعة الماضي".

ورد في نفس اليوم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في تعليق عبر حسابه في موقع "تويتر"، الأحد على شكر زيلينسكي لبلاده، مبديا استغرابه من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في الحرب أوكرانيا، مشددا على أن "هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا".

وفي تغريدة ثانية، كتب خالد بن سلمان يقول: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضا؟".

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