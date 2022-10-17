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دول الخليج العربية تؤكد دعمها لقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

17
OCTOBER
2022
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أعربت دول الخليج العربية، الكويت والبحرين وعمان والعراق والإمارات، عن دعمها لقرار الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك +" في فيينا، لخفض إنتاج النفط بداية من شهر نوفمبر القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس، التنفيذي لشركة النفط الكويتية أكد مجددا التزام الدولة "بالحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين"، ورحب بقرار المنظمة.

بدورها قالت شركة النفط العراقية الحكومية "سومو" أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع".

ونقلت بوابة "شفق نيوز" الإخبارية عن الشركة قولها "بين دول أوبك + هناك إجماع على أن أفضل نهج في الوقت الحالي هو نهج استباقي يحافظ على استقرار السوق".

وفي نفس السياق قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية العمانية إن قرارات أوبك +، "تستند فقط إلى حقائق العرض والطلب في السوق".

كذلك قال وزير البترول والبيئة بمملكة البحرين، محمد مبارك بن دينا، إن أعضاء مجموعة "أوبك+" وافقوا على اتخاذ هذا الإجراء بالإجماع.

وفي وقت سابق أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل بن محمد فرج المزروعي، في تعليقه على قرار "أوبك +" الأخير بخصوص خفض إنتاج النفط أن القرار كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك +" في اجتماع يوم 5 أكتوبر الجاري على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وذلك بداية من نوفمبر.

روسيا اليوم
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