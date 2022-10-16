الجيش الألماني يخطط لتدريب 5 آلاف أوكراني

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ذكرت قناة “إن تي في” الأحد أن القوات المسلحة الألمانية تخطط لتدريب 5 آلاف جندي أوكراني كجزء من برنامج تدريب ينفذه الاتحاد الأوروبي. في إطار بعثة المساعدة العسكرية الغربية.

وحسبما ذكرت القناة التلفزيونية يجب أن يكون المجندون الجدد قادرين على الخضوع للتدريب الأساسي، في حين سيتم إجراء تدريبات خاصة للجنود الأكثر خبرة. يشمل التدريب استخدام أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T SLM، التي تم تزويدها سابقا للجيش الأوكراني.

يشار إلى أن مجموع من سيتم تدريبهم يبلغ 15 ألف جندي من جميع أنحاء أوروبا، بينهم 5 آلاف من أوكرانيا، وهؤلاء تحديدا من سيتم تدريبهم من قبل البوندسوير.

من جهته قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، يوم الخميس إنه يأمل أن تتم الموافقة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر في لوكسمبورغ، على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإطلاق مهمة تدريب للجيش الأوكراني.