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حريقٌ داخل سجن في إيران وسقوط قتلى!

16
OCTOBER
2022
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أودى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت بحياة أربعة سجناء وإصابة 61 آخرين، حسبما أعلنت السلطة القضائية على موقعها على الإنترنت الأحد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" إنّ "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61"، مضيفا أن أربعة من المصابين في "حالة خطيرة".

وشهد السجن اضطرابات، ليل السبت، تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة"، وفق الاعلام الرسمي الإيراني.

ووقعت الاضطرابات في هذا السجن الذي يعد الأبرز في إيران، في وقت تشهد البلاد منذ شهر احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

ويقع السجن على سفوح تلال على الطرف الشمالي لطهران، ويضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وتحتجز السلطات الإيرانية داخله العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وفقا لـ"رويترز".

ويضم السجن في الغالب محتجزين يواجهون تهما أمنية، ومنهم إيرانيون مزدوجو الجنسية، ولطالما انتقدت جماعات حقوقية غربية "إيفين".

وحذرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن "حياة السجناء بسجن إيفين في خطر"، بعدما اندلع حريق فيه على خلفية حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني مع دخولها أسبوعها الخامس، وفقا لـ"فرانس برس".

وعلى خلفية الحريق داخل السجن، قالت مجموعة "حقوق الانسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا لها إن "حياة كل سجين سياسي او سجين عادي في خطر شديد".

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