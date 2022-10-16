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روسيا والصين تتفقان على إنشاء محطة علمية قمرية

16
OCTOBER
2022
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ستوقع روسيا والصين رسميا عما قريب اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.

أعلن ذلك الأربعاء 12 أكتوبر رئيس فريق الخبراء الروس، أناتولي بتروكوفيتس في مؤتمر موسكو الـ13 الدولي لدراسة النظام الشمسي. وقال: “إن روسيا والصين وقعتا العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال وضع برنامج إنشاء المحطة الفضائية العلمية، وقد أسفر عمل الفرق المشتركة عن إعداد اتفاقية رسمية رامية إلى تحقيق هذا البرنامج”.

وحسب الخبير الروسي فإن العلماء الروس والصينيين قد وضعوا 9 مسارات ذات أولوية للتعاون، وبينها طوبوغرافيا وجيولوجيا القمر وبنية القمر الداخلية  والكيمياء ومدار القمر وكذلك إنشاء تلسكوبات قمرية وأجهزة لرصد الأرض والفضاء المكشوف والبحث عن جسيمات المادة المظلمة الخفيفة.

ومن أجل تحقيق المشروع يخطط علماء البلديْن لاستخدام بعثتي “لونا” الروسية وChang’e الصينية القمريتين. وذلك لجمع المعلومات اللازمة لتحقيق البرنامج القمري.

وقال، لو غوان، الأستاذ في المعهد الصيني للدراسات الجوية والفضائية المعلوماتية  إن المحطة القمرية العلمية الدولية ستستخدم  لإجراء دراسات الأرض الفريدة من نوعها، بما في ذلك رصد حالة الأنهار الجليدية وانبعاثات غازات الدفيئة والتيارات البحرية وغيرها من العمليات التي تطال الكوكب ككل، الأمر الذي يزيد من قيمة إنشاء المحطة العلمية على سطح القمر.

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