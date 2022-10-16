الخارجية الايرانية تؤكد أنها أقوى من أن تتأثر بتصريحات بايدن الداعمة للإحتجاجات

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أكدت إيران الأحد على لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية أنها أقوى من أن تتأثر بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة للإحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول إحتجاجات تلت وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم إلتزامها القواعد الصارمة للباس.



وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الإحتجاجات التي تلعب النساء دورًا أساسيًا فيها. وأعلنت السلطات توقيف مئات المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".



وأبدت دول غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة دعمها للمحتجين، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية دورهم في "قمع" التحركات.



وأبدى الرئيس الأميركي الجمعة "دهشته" إزاء الإحتجاجات، مكررًا وقوفه بجانب الإيرانيين "الشجعان".