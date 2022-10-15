الشرطة اليونانية تعلن العثور على عشرات المهاجرين عراة على حدود تركيا

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اعلنت الشرطة اليونانية اليوم انها أنقذت مجموعة مكونة من 52 مهاجرا غير شرعي عثرت عليهم عراة وفي أجسام بعضهم جروح بالقرب من حدود اليونان الشمالية مع تركيا.

وأضافت الشرطة في بيان اوردته وكالة "رويترز" أن جميع أفراد المجموعة من الرجال وأنها عثرت عليهم أمس الجمعة بالقرب من نهر إيفروس الذي يمثل خط الحدود بين اليونان وتركيا.

وتابعت الشرطة اليونانية أن تحقيقا أجرته بالمشاركة مع مسؤولين من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصل إلى أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي في تغريدة على" تويتر" إن معاملة تركيا للمهاجرين "عار على الحضارة". وأضاف أن أثينا تنتظر من أنقرة التحقيق في الحادث.