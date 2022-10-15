أزمة البنزين في فرنسا تتفاقم مع استمرار إضراب عمال 5 مصاف للنفط

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تعهد عمال خمس مصافي نفط من أصل سبعة مملوكة لشركة النفط العملاقة توتال إنرجي الفرنسية، بمواصلة الإضراب.

وهو ما يعنى أن على سائقي السيارات الفرنسيين تحمل المزيد من النقص في البنزين خلال الأيام المقبلة.

ويضغط اتحاد العمال اليساري، الذي دعا إلى الإضراب قبل ثلاثة أسابيع، من أجل زيادة أجورالعمال بنسبة 10 في المئة. وقال الاتحاد إن الشركة قادرة على تحمل تلك الزيادة فى الأجور في ظل تحقيق أرباح كبيرة عقب ارتفاع أسعار الطاقة.

ودعا الاتحاد إلى إضراب يوم الثلاثاء قد يعطل المواصلات العامة في البلاد.

وبدأ العمال في ست محطات طاقة نووية فرنسية مملوكة لشركة إى إف دي إضرابًا احتجاجًا على عرض أجور لايتناسب مع معدل التضخم في البلاد.