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تصاعد التوترات بين الدول الغربية بسبب دعم أوكرانيا

15
OCTOBER
2022
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قالت صحيفة واشنطن بوست إن التوترات باتت تتصاعد بين واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور الاقتصاد في أوكرانيا وسط تزايد الدعوات الأمريكية إلى تسريع الدعم المالي لكييف.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حثت نظرائها الدوليين عدة مرات هذا الأسبوع على تسريع وزيادة الدعم المالي لكييف.

ونقلت الصحيفة قول الوزيرة: “نحن ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا بسرعة للوفاء بالتزاماتنا الحالية تجاه كييف وبذل المزيد، لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في تقديم الخدمات العامة الأساسية ومساعدة كييف على البدء في البناء وإعادة البناء”.

ومع ذلك، لم يوافق ممثل المفوضية الأوروبية، نيتس ويرل، على ما قالته وزيرة الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي السابق لكييف.

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