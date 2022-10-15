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شولتس: لإصلاح الاتحاد الأوروبي وإلغاء مبدأ الإجماع في صنع القرار

15
OCTOBER
2022
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح وتوسيع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى الإلغاء التدريجي لعملية صنع القرار بالإجماع.

وأكد شولتس في حديثه اليوم في برلين أمام حوالي 300 مندوب في مؤتمر حزب الاشتراكيين الأوروبيين إلى الحاجة إلى إصلاحات في الاتحاد الأوروبي من أجل إعداده لانضمام أعضاء جدد. وتابع: “أعلم أنه لا يزال لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن الإقناع”.

 

وأضاف “مع ذلك، فإنني أوضح أيضًا: إذا كانت أوروبا الجيوسياسية هي مطلبنا، فإن قرارات التصويت بالأغلبية هي انتصار، وليست خسارة للسيادة”. ووفقا له يمكن للاتحاد الأوروبي الموحد، الذي يعيش فيه أكثر من و500 مليون مواطن أحرار ومتساوين، أن يزيد من ثقله في هذا العالم. ودعا إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي، بما في ذلك الاستقلال العسكري للاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى تنسيق شراء الأسلحة والمعدات، وإنشاء قوة رد سريع تابعة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025.

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