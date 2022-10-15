لوكاشينكو: بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا تسريع التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الأوكرانية

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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه من الممكن الاتفاق على تسوية الأزمة الأوكرانية خلال أسبوع واحد إذا جلست الولايات المتحدة وبريطانيا إلى طاولة المفاوضات.

وقال لوكاشينكو في حديث لقناة “NBC”: “يتوقف كل شيء على الولايات المتحدة وبريطانيا. وإذا فهمتا ووافقتا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات غدا وضرورة التوصل إلى اتفاق، فسنتوصل إلى اتفاق بالتأكيد خلال أسبوع واحد”.

وأضاف: “الحرب هي دائما شيء سيئ. وقلت مؤخرا إن العالم مشغول حاليا بالبحث عن المسؤول. إسمع، ثم سنكتشف من هو المسؤول عنه. كل يوم يموت الناس. دعونا نوقف الحرب ونتوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك سنكتشف من هو على حق ومن هو على خطأ. ربما تعد هذه الصيغة صحيحة”.

وذكر في الوقت ذاته أن عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بدأت في وقتها، لكنها توقفت، متابعا: “تم منع زيلينسكي من التفاوض. من؟ خمن ثلاث مرات”.