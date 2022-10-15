مالك الشركة الضالعة في التفجير الإرهابي على جسر القرم غادر أرمينيا

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نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر مقرب من جورجن شلبشيان، مالك شركة GU AR GROUP ، الضالعة، وفق التحقيقات الروسية، بحادثة التفجير الإرهابي على جسر القرم، أنه غادر أرمينيا.

وقال مصدر مقرب من مالك الشركة لوكالة “نوفوستي”: “(شلبشيان) رجل أعمال جاد للغاية ويسافر في كثير من الأحيان. الآن ليس هنا. لا أعرف متى يصل ويغادر”.

وأضاف “أنا متأكد من أنه لا يمكن تورط شلبشيان في أي أعمال غير قانونية”.

وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي يوم الأربعاء الماضي بأن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هي إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء. وشارك مواطنون من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا في نقل الشحنة (المتفجرات). وتم اعتقال خمسة من مواطني روسيا وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا شاركوا في الإعداد للعمل الإرهابي.