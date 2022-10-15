وصول أول فرقة من الجيش الروسي إلى بيلاروس

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أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسي اليوم وصول أول فرقة من الجنود الروس الذين يشكلون جزءاً من القوة المشتركة، التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة قولها في بيان: إنه تم اتخاذ هذا القرار من أجل تعزيز الحماية والدفاع عن حدود دولة الاتحاد في أراضي بيلاروس على خلفية النشاط الجاري في المناطق المجاورة لنا.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفق مؤخرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات بعد معلومات عن نية حلف الناتو وعدد من الدول الأوروبية تسخين الأوضاع على الحدود البيلاروسية.